الشرطة الفرنسيّة تعتقل رجلًا توعّد المدرّسين بـ"الثأر للنبيّ محمد"

إعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا أطلق خلال الأيام الأخيرة تهديدات ضد مدرسين في مدرسة ببلدية أتيس مونس، بالقرب من باريس.

وقالت صحيفة "باريزيان" إن مُدرّسة في المدرسة تقدمت بشكوى للشرطة مساء الاثنين الماضي، قالت إنها شاهدت رجلا يجري أمام المدرسة ويصرخ متوعدا "بالثأر لله والنبي محمد"، وكان يردد عبارة: "سوف يدفع المدرسون ثمنا".

وكان قد أقدم شاب على ذبح مدرّس في ضواحي باريس بعد قيامه بعرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وكالات