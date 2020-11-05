إيطاليا تفرض حظر التجوّل في كامل أراضيها للحدّ من إنتشار "كورونا"

وقّع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي أمس الثلاثاء، على المرسوم الحكومي الخاص بالقيود الوقائية الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفق ما ذكرت وكالة "أكي"، يظل المرسوم ساريا بداية من يوم الخميس 5 نوفمبر إلى 3 ديسمبر2020.

ويقسم المرسوم البلاد إلى ثلاثة مناطق بناء على المنحنى الوبائي: مناطق حمراء (عالية الخطورة) وبرتقالية (متوسطة) وخضراء (أكثر أمانًا)، بينما يفرض حظر تجوال ليلي على المستوى الوطني يبدأ في الساعة العاشرة مساء ويستمر إلى الخامسة صباحا.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة خلال الـ 24 ساعة القادمة عن الأقاليم التي تنتمي إلى تلك المناطق بناءً على مؤشر إنتقال العدوى.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي قد أعلن في خطاب أمام مجلس النواب الاثنين، أن حكومته تخطط لإعتماد قيود جديد لمكافحة كورونا.