يتلقّى العلاج في ألمانيا، الرئاسة الجزائريّة تعلن إصابة عبد المجيد تبون بكورونا

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أمس الثلاثاء، أنّ الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج في مستشفى بألمانيا مصاب بفيروس كورونا، في أول إعلان رسمي يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري.

وأضاف بيان الرئاسة "يُواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بالفيروس".

وتابع البيان "يُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضي البروتوكول الصحي".

وكان الرئيس الجزائري البالغ 74 سنة قد نُقل إلى ألمانيا الخميس بعد أن قضى يومين في وحدة متخصصة بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائر، دون توضيح طبيعة مرضه.

وفي بيان صدر في 24 أكتوبر، إكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون المدمن على التدخين، دخل "طوعيا" في حجر لخمسة أيام عقب الإشتباه في إصابة عدة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.

وغاب بذلك الرئيس الجزائري عن تدشين جامع الجزائر الذي كان مقررا الأحد، كما غاب عن الإستفتاء الدستوري الذي شهد نسبة مقاطعة قياسية.