125 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ظل استمرار الإصابات المتفرقة في منطقة سول الكبرى.
أن البلاد سجلت 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27 ألفًا و50 حالة، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم
وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 475، مشيرة إلى انخفض عدد الحالات الصحية الخطرة إلى 51 أي بمقدار حالتين عن اليوم السابق.
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