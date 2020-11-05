المدعي العام في بنسلفانيا: ترامب ليس لديه فرصة في الطعون القانونية

قال المدعي العام في ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه فرصة في قبول الطعون القضائية التي تقدم بها.
حتى الآن باءت بالفشل.. مشيرا إلى أن هناك طعنين قانونيين مختلفين لبنسلفانيا من الفريق القانوني لترامب.
وأوضح المدعي العام - وفقا لموقع رو ستوري المحلي الأمريكي، اليوم الخميس، أن كل دعوى قضائية حاولت حملة الرئيس دونالد ترامب رفعها
فرز الأصوات التي تم إرسالها بالبريد بحلول يوم الانتخابات واستلامها حتى يوم الجمعة الساعة 5:00 مساءً، هذه أصوات قانونية، وفقًا لقوانين ولايتنا التي فسرتها أعلى محكمة في ولايتنا وهي المحكمة العليا في بنسلفانيا".
وأضاف شابيرو "يبدو أنهم يشيرون إلى أنهم يريدون أن يكونوا قادرين على التدخل أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة لمعارضة
وتابع "الآن، لا نعرف حتى ما إذا كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ستأخذ هذا الأمر، إنها نوع من القضية رقم واحد أو الدعوى رقم واحد".
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