قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، إن بلاده لا تزال في دائرة خطر فيروس كورونا المستجد، ولم يتجاوزها حتى الآن.
وأوضح التميمي - في تصريح وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس - أنَّ الوزارة سجلت خلال الفترة الماضية زيادة
وأكد أن ارتفاع نسب الشفاء يعود إلى التطور بإمكانيات الوزارة وزيادة الخبرة الطبية والصحية والتمريضية العاملة والسرعة في تشخيص المرض وتوفير الأدوية الخاصة المقررة عالميا.
وأشار التميمي إلى أن العراق لا يزال في دائرة خطر الفيروس والتحدي كبير في المجال الصحي والاقتصادي للمجتمع، لافتا إلى أن الوزارة تؤكد دائما ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية وعدم التهاون مع الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: لم نتجاوز خطر فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.