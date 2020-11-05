اعتقلت السلطات الأمريكية 9 أشخاص على الأقل بعدما تحولت المظاهرة التي اندلعت في مدينة (بورتلاند) بولاية (أوريجون) إلى أعمال شغب.
وذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الخميس، أن أعمال الشغب تسببت في تحطيم نوافذ المحال التجارية في مدينة (بورتلاند)، مشيرة إلى أن المتظاهرين قاموا بإلقاء
وأضافت القناة، أنه تم نشر القوات الأمنية من أجل السيطرة على أعمال الشغب، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المجتمع.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، والمرشح الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية الانتخابات الأمريكية.. اعتقال 9 أشخاص بسبب أعمال شغب في بورتلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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