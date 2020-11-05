7 آلاف و405 إصابات جديدة بكورونا المستجد في بلجيكا

سجلت بلجيكا 7 ألاف و405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعةالماضية.
وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) وفقا لقناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس أن معدل دخول المستشفيات بلغ 655 حالة يوميا وتم خروج 673 شخصا من المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف المعهد أنه تم نقل 1412 في العناية المركزة، كما تم تسجيل 563 حالة دخول جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة جديدة يوميا.
وأعلنت السلطات الصحية البلجيكية، يوم الثلاثاء، تسجيل 6337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و121 وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت السلطات البلجيكية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 447355 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11858 حالة وفاة .
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