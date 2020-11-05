بسبب الانتخابات الأمريكية.. الدولار يهبط دون مستوى 79 روبل

سجل سعر صرف الروبل ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار واليورو، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت العملة الأمريكية قراءة دون مستوى 79 روبل.

يأتي نمو العملة الروسية في ظل مزاج متفائل في البورصات، والإقبال المتزايد على المخاطرة وسط حالة ترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 76 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى

78.58 روبل.

في حين هبط سعر صرف اليورو بواقع 74 روبلا إلى 92.15 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

واللافت أن العملة الروسية تنمو على الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث هبط مزيج "برنت" بنسبة 1.79%.

وصرحت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، بأن الرئيس الحالي دونالد

ترامب، يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وقالت ماكناني : "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

ولم تستبعد المتحدثة باسم البيت الأبيض وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.