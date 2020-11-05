أمريكا تحجب مواقع إلكترونية تابعة للحرس الثوري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 10:03 صباحًا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن حجب 27 موقعاً إلكترونياً تابعاً للحرس الثوري الإيراني يستخدمها من أجل التأثير على عقول الجماهير الأمريكية وتوسيع نفوذه، بالإضافة إلى نشر محتويات كاذبة ومعادية للولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، اليوم الخميس في تقرير له، إن ”وزارة العدل الأمريكية بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حجبت 27 نطاقاً إلكترونياً يديرها الحرس الثوري الإيراني للتأثير على عقول الجماهير الأمريكية في الانتخابات الرئاسية“.

وقال البيان إن ”المواقع كانت تحاول الوصول إلى جمهور أمريكي، على الرغم من أن بعضها باللغة العربية بالكامل أو مغطاة بأخبار الشرق الأوسط“.

وأضافت الوزارة الأمريكية أن بعض هذه المواقع تحتوي على محتويات معادية لأمريكا والسعودية وإسرائيل بما يتماشى مع سياسة إيران الخارجية، مشيرة إلى أن ”بعض هذه المواقع قامت بجمع محتويات مواقع أخرى ونشرها باسمها“.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تمكنت من حجب المواقع الإلكترونية لأنها تم شراؤها من شركات تسجيل النطاقات الموجودة في الولايات المتحدة، مبينة ”أن المواقع الـ27 انتهكت العقوبات الأمريكية ضد الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، وأن 4 من هذه المواقع تعمل كمواقع إخبارية مرموقة، لكن الحرس الثوري استخدمها في الأصل للتأثير على الرأي العام والسياسات الأمريكية“.

من جانبه، قال كريج فير، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: ”بفضل تعاوننا المستمر مع جوجل وفيسبوك وتويتر، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تعطيل حملة الحكومة الإيرانية وآلة الدعاية، وسنستمر في معارضة أي محاولة من قبل جهات أجنبية لنشر معلومات كاذبة في بلدنا“.