نائب إيراني يدعو لهجرة الشباب بسبب غياب الوظائف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - تشهد إيران أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة ، حيث ارتفعت نسبة البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة وسط عجز من النظام في مواجهة الأزمات التي تعصف بالاقتصاد الإيراني .

منتقدًا الخطط المقترحة لزيادة عدد سكان إيران، قال ممثل مهاباد في مجلس النواب الإيراني، جلال محمود زاده، إن الشباب الإيراني لا خيار أمامه سوى مغادرة البلاد في ظل غياب الوظائف.

ثم أضاف منتقدا “ولا يزال البعض يسعون وراء زيادة عدد السكان”.

زاده كان يشير بحديثه لأحد البرلمانيين الذي اقترح تعزيز النمو السكاني بحث الشباب على الزواج.

الرجل قال إن معدل البطالة في العديد من المحافظات المحرومة في إيران كان أكثر من 25 في المئة وأن هناك أربعة من كل خمسة أشخاص عاطلين عن العمل في بعض العائلات.

وقال كذلك “لقد أصابنا كوفيد-19 بالفعل بالشلل، وليس لدينا القدرات الإدارية لمواجهته”.

وأوضح زاده بأن إيران ليس لديها بنية تحتية حتى للسكان الحاليين، مضيفًا أن المناطق المحرومة في البلاد كانت تعاني من قلة الدخل، وبالتالي لا ينبغي لإيران أن تسعى إلى زيادة عدد سكانها.

يأتي ذلك بعد موافقة معظم النواب على الاقتراح البرلماني “الشباب وحماية الأسرة”.

وستدرس “لجنة متخصصة” برلمانية الاقتراح وتمريره دون مناقشة في قاعة المجلس.

وإذا تمت المصادقة عليه في اللجنة، فسيذهب الاقتراح البرلماني مباشرة إلى مجلس الأوصياء للتصديق النهائي.

ممثلة محافظة كرمانشاه في المجل، زهرة الهيان، قالت إن إيران سيكون لديها “أكبر عدد من السكان في العالم من حيث السن في السنوات العشرين المقبلة.

ثم تابعت “تمنحنا السنوات الخمس إلى العشر القادمة فرصة ذهبية لمعالجة قضية النمو السكاني يجب اغتنامها”.

بينما زعم نائب بينما زعم نائب أن عدد سكان إيران سيتراجع ليصل إلى 30 مليون شخص، عام 2100 “خمسون بالمائة منهم سيكونون من كبار السن”، وفق تعبيره.

بينما تقول دراسات موثوقة، وفق موقع راديو فردا إن عدد سكان إيران في عام 2100 سيكون بين 62 مليون و70 مليون شخص مع الاتجاه الحالي.

وفي السنوات الأخيرة، شدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، على الحاجة إلى زيادة عدد سكان إيران، محذرًا من شيخوخة الأمة.

بل دعا إلى زيادة عدد السكان إلى 150 مليونًا، بينما يبلغ عدد سكان إيران حاليًا 83 مليونًا.

وزعم خامنئي، في 11 يوليو 2018، أن تنظيم النسل “سياسة غربية”، وقال: “يريدون حرمان الدول الإسلامية من عدد كبير من السكان، وشباب ديناميكي، وموارد بشرية”.

وفي السنوات الأخيرة، أدت الظروف الاقتصادية السيئة وانتشار المشكلات الاجتماعية في إيران إلى نقص عام في الدافع للإنجاب الأطفال.

وتظهر الإحصاءات الحكومية الرسمية في إيران أن حوالي ثلاثين إلى أربعين بالمائة من الإيرانيين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر.

ومع ذلك، قدم المسؤولون الإيرانيون “خططًا خاصة” لتشجيع الناس على زيادة الإنجاب.

وفي يونيو الماضي، أشار نائب وزير الصحة للأسرة والسكان، حامد بركاتي، إلى أن معدل النمو السكاني في إيران قد انخفض إلى أقل من 1 في المئة للمرة الأولى على مدى العقود الأربعة الماضية.

وبحسب بركاتي، حدث الانخفاض على الرغم من أن الوزارة أوقفت تقديم “خدمات منع الحمل” وأرجأت اقتراحها السابق للناس بترك فجوة لمدة ثلاث سنوات قبل إنجاب أطفال جدد.