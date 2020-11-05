اخبار العالم

اعتقال 60 أمريكيا خلال أعمال شغب بعد الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 60 أمريكيا خلال أعمال شغب بعد الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت الشرطة عشرة أشخاص في مدينة بورتلاند الأمريكية وصادرت مفرقعات وآلات حادة وبندقية بعد مظاهرات وقعت في ساعة متأخرة من الليل، في حين استعانت كيت براون حاكمة أوريجون بالحرس الوطني للتصدي "لعنف واسع النطاق" خلال ساعات الليل بعد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة.

ونفذت شرطة بورتلاند عمليات الاعتقال بعد أن أعلنت عن حدوث أعمال شغب في وسط المدينة، في حين قالت شرطة نيويورك إنها ألقت القبض على نحو 50 شخصا في احتجاجات اندلعت بالمدينة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وشوهدت مظاهرات مساء الأربعاء في عدد من المدن الأخرى منها أتلانتا وديترويت وأوكلاند حيث طالب نشطاء بمواصلة فرز الأصوات دون عوائق.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، تجمع نحو 100 شخص لحضور فعالية عن العلاقات بين الأديان قبل مسيرة في وسط مدينة ديترويت بولاية ميشيجان التي شهدت معارك انتخابية حامية، مطالبين بإحصاء كامل للأصوات وما وصفوه بالانتقال السلمي للسلطة.

وكان تحالف (الشركاء المحليون لحماية النتائج)، والذي يضم أكثر من 165 مؤسسة وجماعة ونقابة، قد نظم ما يزيد عن 100 فعالية في أنحاء البلاد ما بين الأربعاء والسبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 60 أمريكيا خلال أعمال شغب بعد الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا