شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 19990 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 597583. وكشفت البيانات تسجيل 118 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10930.

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