تعرف على كمية الامطار التي سقطت في العراق يوم امس الاربعاء 'جدول'

نشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، جدولا بكميات الامطار التي سقطت في بعض المناطق العراقية ليوم امس الاربعاء. وادناه جدول الامطار الساقطة في العراق ليوم امس:

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