كمبش يشارك بالاحتفال المركزي للوقف الشيعي والعتبة الكاظمية بمناسبة أسبوع المولد النبوي

اعلن المكتب الخاص لرئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الخميس، ان الاخير رئيس الديوان بالاحتفال المركزي للوقف الشيعي والعتبة الكاظمية بمناسبة أسبوع المولد النبوي.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش شارك في الاحتفال المركزي لديوان الوقف الشيعي والأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تحت شعار ( على صراط أحمد )، بمناسبة أسبوع مولد سيد الكائنات محمد (ﷺ) في الصحن الكاظمي الشريف".

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واضاف ان "الحفل اقيم بحضور رئيس الوقف الشيعي ايضا حيدر الشمري والكوادر المتقدمة في ديواني الوقفين السني والشيعي وعدد من الشخصيات".

وتابع ان "الحضور استذكروا بهذه المناسبة المباركة رسالة نبينا الكريم (ﷺ) الى البشرية جمعاء وكيف غيَّر أمةً وصنع حضارةً انتشرت في العالم أجمع وتوسعت وعاشت ألف عام برسالة وحدت الناس وأخرجتهم من الظلمات الى النور"، لافتا الى انهم "استنكروا الإساءة التي تعرض لها النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم".