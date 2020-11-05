البنك المركزي ومنظمات دولية يناقشون آليات تعزيز الشمول المالي

اعلن البنك الدولي، الخميس، عن تنظيم البنك الدولي ورشة عمل لمناقشة خطوات اعداد استراتيجية الشمول المالي في العراق .

وقال البنك في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "البنك الدولي نظم بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورشة عمل لمناقشة خطوات اعداد استراتيجية الشمول المالي في العراق ومتطلبات الدعم الدولي، فضلا عن دور الشركاء من القطاعين العام والخاص في بلورتها وتنفيذها، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، ومبادرة صندوق النقد العربي لتعزيز هذه الاستراتيجية في الدول العربية".

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واضاف البنك ان "الورشة تاتي في إطار المبادرة العربية للشمول المالي التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي والمنظمة الألمانية للتنمية الدولية ، حيث ناقشت الورشة أهمية جمع البيانات المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي من جانبي العرض والطلب."

وحضر الورشة عدد من ممثلي المصارف وشركات الدفع ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للشمول المالي.

وكان البنك المركزي العراقي قد اتخذ عدداً من الإجراءات خلال السنوات الاخيرة لتعزيز الشمول المالي والتي تساهم في تسهيل إعداد هذه الاستراتيجية.