افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل واصابة ٦ اشخاص بتفجيرين متعاقبين في محافظة ديالى.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، ما ادى الى مقتل امراة واصابة اخرى وسائق ستوتة"، مبينا ان "عبوة اخرى انفجرى على القوة التي جاءت لاخلاء ضحايا الانفجار الاول ما ادى الى اصابة ثلاثة منتسبين بجروح".
واضاف المصدر انه "تم نقل النصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي فيما تم فتح تحقيق في الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل واصابة 6 اشخاص نساء بتفجيرين متعاقبين في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.