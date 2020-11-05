الداخلية تعلن اعتقال 21 شخصا في صلاح الدين

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، القبض على 21 متهماً بقضايا مختلفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة مباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة بفرض سلطة القانون وهيبة الدولة،قامت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا التحقيقية".

واضافت الوكالة ان "قسم شرطة الدجيل تمكن من إلقاء القبض على 3 متهمين وفق المواد (٣٩٣و٤٣٠ ق ع ) واودعهم التوقيف، في حين القى قسم شرطة الطوز القبض على (٤) متهمين وفق المادة(٢٤٠و٤١٣واثنان منهم ٤ /ارهاب) واودعهم التوقيف، كذلك القى قسم شرطة تكريت القبض على متهمين اثنين وفق المادة (٤١٣و٤٥٩ ق ع) واودعهم التوقيف".

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وتابعت ان "شعبة استخبارات دوائر قوى الامن الداخلي القت القبض على متهم وفق المادة(٤ ارهاب) واودع التوقيف، في حين القى قسم شرطة الشرقاط القبض على (٤)متهمين وفق المادة (٢٢٩و٤٣٠ ق ع و٣٥ مرور) واودعهم التوقيف،في حين القى قسم شرطة بلد القبض على متهم متهم وفق المواد(٢٢ تنفيذ)واودع التوقيف".

واكدت الوكالة "القاء القبض على متهم وفق المادة (٢٩٤ ق ع)من قبل شرطة امرلي وايداعه التوقيف،في حين القي القبض على 5 متهمين من قبل قسم شرطة اشور وفق المادة(٤٠٥ ق ع)وايداعهم التوقيف".