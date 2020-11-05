نائب عن ائتلاف المالكي يكشف عن مخطط خطير لاستقطاع اراض عراقية لصالح السعودية

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك مخطط خطير يحاك لاستقطاع اراضي بادية السماوة لصالح السعودية تحت مسمى الاستثمار لااكثر من ٢٥ عام لن يستفاد منها العراق شيئا"، مبينا ان "بادية السماوة ليست بحاجة الى اسثمار من قبل الجانب السعودي وان كانت الجهات التي تسعى لاعطائها لصالح السعودية جادة بالاستثمار فكان الاجدر بها دعم اهالي البادية لاستثمارها وليس الجانب السعودي".

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واضاف استثمار بادية السماوة عبارة عن اضحوكة على ابناء الشعب فأي استثمار على اراضينا لايصدر منه لصالحنا وانما لصالح السعودية"، مشيرا الى انه "اذا كان هناك فائض فسيصدر للعراق ناهيك عن ان الجهة التي تتحكم بالاستثمار هو الجانب السعودي ولاعلاقة للجانب العراقي به فاي استثمار هذا".

وتابع ان "السعودية تسعى من خلال هذا الاستثمار الى الزحف داخل اراضينا ومن ثم الاستيلاء على بادية السماوة المحايدة لها تحت ذريعة الاستثمار"، لافتا الى "اننا باعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب وقد رددنا القسم لحماية ارضه وسمائه ومائه، لن نقبل اونسمح بهذا الاستثمار الزائف الذي تسعى من خلاله السعودية الى الاستيلاء على اراضينا".