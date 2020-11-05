القنوات المغربية تسجل انخفاضا في مدة مشاهدتها

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، مدة 3 ساعات و47 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية بشكل يومي.

وانخفض معدل مشاهدة القنوات الوطنية، في الأسبوع، الممتد بين 28 أكتوبر الماضي، و03 نونبر الحالي، بمدة 5 دقائق مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه، والذي بلغت مدة مشاهدة التلفاز فيه 3 ساعات و52 دقيقة.

وواصل المسلسل التركي “الوعد” سيطرته الأسبوعية على قائمة الأكثر مشاهدة، حيث تابع إحدى حلقاته 7.60 مليون مشاهد، علما أنه نال متابعة 8.8 مليون مشاهد، في الأسبوع ما قبل الماضي.

وتعكس الأرقام المذكورة مدى إقبال الأسخاص، الذين يتجاوز عمرهم 5 سنوات، على 8 قنوات وطنية، هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.