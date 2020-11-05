شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يتلقى لقاح فيروس كورونا.. وتفاصيل تكشف أهمية الحدث والان مع التفاصيل

الخميس 5 نوفمبر 2020 نشر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه في تويتر، تظهر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيدا بعمل الفرق الطبية.

Advertisements ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة توثق تلقيه اللقاح، معلقا عليها بالقول: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع". وأضاف: "نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".

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