شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يتهم قيادي إخواني عراقي بالعمالة لإيران والان مع التفاصيل

الخميس 5 نوفمبر 2020 اتهم المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، اليوم، القيادي الإخواني رشيد العزاوي بالعراق بالعمالة لصالح إيران.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر"": "هذا رشيد العزاوي أمين عام الحزب الإسلامي العراقي، الجناح السياسي للأخوان المسلمين، برغم معرفتنا بعمالته لإيران، فإن الكشف عن البريد السري إلى هيلاري كلنتون، تؤكد إنه العميل الأول لإيران في العراق تعطي صورة أخرى عن حقيقة الإسلام السياسي الفاسد الساعي لمصالحه الخاصة على العامة".

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