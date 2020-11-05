المعارضة القطرية: الإخوان جندت عناصرها للتعاون مع تميم وإيران ضد المتظاهرين بالعراق

الخميس 5 نوفمبر 2020

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، صدور أوامر من أمير قطر تميم بن حمد بسرعة ضخ مبالغ ضخمة للعراق حتى لا يسقط النفوذ الإيراني بها.



وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن إحكام سيطرة إيران على العراق تطلب اتحاد كافة قوى الشر في المنطقة العربية، وأن جماعة الإخوان الإرهابية جندت كافة قواها، بالتعاون مع تميم لإنقاذ النفوذ الإيراني من الانهيار في العراق.

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ولفت موقع قطريليكس، إلى أن التقارير الأمنية أكدت قوة التظاهرات العراقية وأنه لا توجد قوة قادرة على الوقوف في وجه الغضب الشعبي، ولذلك وضعت الدوحة خطة طويلة المدى لمواجهة المظاهرات العراقية، حيث أن الخطة التى أطلقوا عليها اسم "احتواء الثورة" الهدف منها هو ركوب موجة الثورة والاستفادة منها لتثبيت أقدام إيران فى العراق.