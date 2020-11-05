شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 50210 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس إن الهند سجلت زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 8.36 مليون.

وهذه أعلى زيادة يومية في الحالات منذ 25 أكتوبر. وتتراجع الحالات في الهند منذ بلغت ذروتها في سبتمبر، لكن الخبراء يحذرون من أن موسم مهرجان ديوالي الهندوسي قد يتسبب في عودتها للزيادة.

ووفقا للوزارة، زادت الوفيات بواقع 704، ليصل العدد الإجمالي إلى 124315 حالة وفاة.