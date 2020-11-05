شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 50210 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وهذه أعلى زيادة يومية في الحالات منذ 25 أكتوبر. وتتراجع الحالات في الهند منذ بلغت ذروتها في سبتمبر، لكن الخبراء يحذرون من أن موسم مهرجان ديوالي الهندوسي قد يتسبب في عودتها للزيادة.
ووفقا للوزارة، زادت الوفيات بواقع 704، ليصل العدد الإجمالي إلى 124315 حالة وفاة.
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