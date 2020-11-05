شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة أن 20 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج.
وجرى الكشف عن 24 إصابة جديدة خالية من الأعراض يوم الأربعاء مقابل 28 حالة في اليوم السابق.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن إلى 86115، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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