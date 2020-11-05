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الصين تسجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الرابع من نوفمبر مقابل 17 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن 20 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج.

وجرى الكشف عن 24 إصابة جديدة خالية من الأعراض يوم الأربعاء مقابل 28 حالة في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن إلى 86115، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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