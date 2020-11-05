في انتظار معجزة.. أمل وحيد تبقى لترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ساعات من الصعود والهبوط في بورصة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، يبدو أن أملا وحيدا تبقى لدونالد ترامب.

حسب الأرقام المتاحة، سجل المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدماً ملحوظاً بـ264 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب، لكن لا تزال هناك 4 ولايات لم تحسم بعد.



ففي حال فوز الرئيس الجمهوري بالولايات الأربعة وهي (جوروجيا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية ونيفادا وألاسكا) ربما يصبح "الرئيس الاستثنائي" للولايات المتحدة قادرا على استكمال المنافسة أو البقاء لولاية ثانية.

ووفقاً لأرقام مركز إديسون للأبحاث بواشطن فإن ترامب حصل على 49.7٪ مقابل 49.1٪ لبايدن في ولاية جورجيا بعد فرز 95٪ من الأصوات.



أما في ولاية بنسلفانيا ومع 89٪ من التصويت المقدر حتى الآن، حصل ترامب على 50.7٪ وبايدن 48.1٪، بينما في ولاية كارولينا الشمالية ومع زيادة 95٪ من الأصوات المقدرة إلى حد بعيد، نال الرئيس الأمريكي 50.1٪ واستحوذ منافسه على 48.7٪.

وترتبط المعجزة المنتظرة بالأصوات لكن يتبقى لترامب مشوار قضائي آخر لوح باللجوء إليه في الانتخابات.

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وشككت حملة الرئيس الأمريكي في نزاهة الانتخابات الأمريكية ولجأت إلى القضاء لوقف عملية فرز الأصوات مثلما حدث في جورجيا وميشيجان.

وأصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات فقط لحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب ترامب.





وشهدت مدينة نيويورك مسيرة احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.