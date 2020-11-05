خبير إنشاءات يحذر من إنهيار 800 ألف مبنى في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا خبير تركي في مجال الإنشاءات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التحرك بشكل عاجل لمنع وقوع كارثة تتعلق بتعرض 800 ألف مبنى للانهيار.



وتأتي التحركات من أجل فحص جودة البنايات ومدى كونها آمنة في الولايات الواقعة على خط الزلازل ومقدمتها ولايتا إزمير وإسطنبول.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، يافوز إيشيق، رئيس اتحادي الخراسانات الجاهزة الأوروبي التركي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية.

وطالب إيشيق بسرعة إخلاء المباني المعرضة للخطر، مشيرًا إلى أن ثلث البنايات الموجودة داخل مدينة إزمير وهو ما يعادل 400 ألف بناية ومثلهم داخل إسطنبول أنشئت قبيل زلزال عام 1999.

وأوضح أن بنايات المدارس والمستشفيات وسكن الطلاب والبنايات السكنية هذه تعاني من تآكل في الخرسانات والحديد وهو ما يستوجب رصدها وإخلائها بشكل عاجل.

Advertisements

وبيّن أن مجلس الزلازل الذي شكلته بلدية إسطنبول ووزارة البيئة والتخطيط العمراني أجرى دراسات حول جودة وأمن البنايات.

وأضاف: "هناك 400 ألف بناية تم تشييدها قبل زلزال 1999. لذا نحن نتحدث عن مليون و600 ألف شخص بمتوسط 4 أشخاص بالشقة. إن لم ننتهي من إصلاح هذه البنايات فإننا قد نفقد ثلث هذا العدد من الأشخاص بينما سيسقط الجزء المتبقي في صفوف المصابين”.

والجمعة الماضية، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.9 درجات، ولاية إزمير غرب تركيا وأسفر عن انهيار العديد من البنايات ووفاة أكثر من مئة تركي.

ويحذر خبراء جيولوجيا منذ مدة، من زلزال مدمر بقوة 7 على مقياس ريختر قد يضرب إسطنبول في أي وقت، مخلفا مئات الآلاف من الوفيات.

وقالت دراسة حديثة إن زلزال إسطنبول من المتوقع أن يكون بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، وقد يؤدي إلى وفاة المقيمين داخل 14 ألف مبنى سكني على الأقل.