بشير عبد الفتاح : التناقضات فى الشأن التركى باتت واضحة للجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال بشير عبد الفتاح، الكاتب المتخصص فى الشأن التركى، إنه منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى حكم تركيا وهو يعمل على تسويق نفسه فى الغرب على أنه قائد العالم الإسلامى السنى، وهو الوحيد القادر على حماية مشروع الشرق الأوسط .



وتابع:"ولذلك تجده دائماً يرسل رسائل أنه القادر على حشد العالم السنى فى مواجهة الغرب وتوجيه العالم الإسلامى من أجل تحقيق مصالح تركيا".

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وأضاف "عبد الفتاح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى المصري وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ورقة الضغط باسم العالم الإسلامى السنى يرها أدوغان أنها مقنعة للغرب وتدفعه إلى تقديم الدعم اللازم إلى تركيا باعتبارها المتحدث الرسمى باسم العالم الإسلامى السنى.

وأكد "عبد الفتاح"، أن التناقضات فى الشأن التركى باتت واضحة للجميع، منها على سبيل المثال قضية فلسطين والقدس، والتى ترتفع وتنخفض وفق المصالح التركية، ومنها أيضاً الدفاع عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم والتى تختفى عندما تحصل تركيا على مكاسب سياسية.