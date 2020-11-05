شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها بالداخل يومى السبت والأحد المقبلين، وذلك من خلال شبكة مراقبين متطوعين لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأضاف عبد الجواد أحمد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سوف تدير وترأس شبكة المتابعة لجنة متابعة مركزية بمقر المجلس بالقاهرة، مؤكدا استخدام خدمات التواصل الإلكتروني ما بين المتابعين لرصد ونقل صورة حية لسير العملية الانتخابية من خارج مقار اللجان، وحتى يتمكنوا من متابعة الانتخابات، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى سهلت عمل منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات خلال المرحلة الأولى.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فقد بلغ عددها 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون في 19 دائرة مخصص لها 31 مقعدا، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون في 6 دائرة مخصص لها 16 مقعد،وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون في 10 دوائر مخصص لها 21 مقعدا، وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون في 6 دائرة مخصص لها 11 مقعدا، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون في 8 دائرة مخصص لها 21 مقعدا، وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون في 7 دوائر مخصص لها 14 مقعدا، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحا يتنافسون في 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد.

Advertisements

وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد، وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقل و5 من الأحزاب.

أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتين إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتين وذلك للفوز ب100 مقعد، والثانية قطاع غرب الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز بـ42 مقعدا.