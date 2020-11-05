محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

وضع موقع التدوينات المصغرة "تويتر" علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعم فيها مبكرًا فوزه في ولايات جورجيا، وكارولينا الشمالية، و بنسلفانيا.

كما أضاف تويتر ملصق إلى تغريدة أخرى لترامب يفيد بأنها "محل خلاف" حيث ادعى خلالها - دون تقديم أدلة - وجود "عدد كبير من أوراق الاقتراع الملقاة سرًا" في ولاية ميشيجان.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي "جو بايدن" الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق "باراك أوباما" لمدة ثماني سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تويتر" يضع تحذيرًا على تغريدة لترامب يزعم فيها فوزه في ولايات جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.