مباشرة ودون علمك.. تفاصيل 3 خصومات من رصيد عدادات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

توجد الكثير من الشكاوى والاستغاثات من مختلف المواطنين بشتى محافظات الجمهورية، نتيجة لقيام شركات توزيع الكهرباء (سحب الرصيد من العدادات مسبقة الدفع بدون قيامهم باستهلاكه فعليا)، مما تسبب في حالة من التساؤلات والاستفسارات حول حقيقة قيام شركات الكهرباء خصم ذلك الرصيد ومعرفة أسبابه تزامنا مع بدء تطبيق وتحصيل أسعار الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء المختلفة من الشهر الجاري.

يأتي ذلك برغم تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المستمرة بعدم فرض أي زيادات أو رسوم إضافية إلا ويتم الإعلان عنها قبيل تطبيقها على فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية أو عن طريق الخصم مباشرة من العدادات مسبقة الدفع التي انتهت الوزارة حتى الآن من تركيب أكثر من 9 ملايين عداد بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وفقا لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أكد وجود 3 خصومات يتم تطبيقها على المواطنين الذين يقومون باستهلاك التيار الكهربائي من خلال الشرائح المختلفة بالإضافة لتعدي البعض استهلاك 1000 كيلو وات/ ساعة وهو الذي لا يحصل على أي دعم ويتم محاسبته بسعر التكلفة الحقيقية.

وكشف المصدر، لمصراوي، أن الخصومات تبدأ بصورة تدريجية للمواطنين اللذين يندرجون تحت مظلة الشريحة الثالثة وتبدأ من استهلاك 100 حتى 200 ك.و.س، حيث يتم تطبيق خصم من رصيد العداد مباشرة يطلق عليه "فرق الانتقال" من شريحة إلى شريحة أخرى وتبلغ قيمته 22 جنيها للأسعار الحالية التي بدء تطبيقها فعليا بحيث يتم حسابها كالتالي:

- 50 كيلو × 38 قرشا = 19 جنيها.

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- 50 كيلو × 48 قرشا = 24 جنيها.

وأشار إلى أن هذا يعنى أن إجمالي الشريحتين 43 جنيها لأول 100 كيلو، منوها إلى أنه أيضا في حال تعدي استهلاك المواطن الـ 100 ك.و.س، بمعنى أن أصبح استهلاكه 101 ك فإن ذلك يعني إلغاء أول شريحتين وبداية المحاسبة يتم تطبيقها بدءا من الشريحة الثالثة، وذلك لأن الاستهلاك فوق الـ 100 ك.

وتابع: "تتم طريقة حسابها 100 كيلو × 65 قرشا= 65 جنيها.. علشان كده بنقول 65 - 43= 22 يبقى الفرق 22 جنيه ودي حكاية الـ 22 جنيه اللي بتتخصم أول ما توصل للشريحة الثالثة علشان في الأخر يبقى الإجمالي اللي اتخصم منك 65 جنيها".

وأكد على أن ما يحدث يرجع إلى ما أقرته الوزارة في وقت سابق عندما أعلنت أن الشريحة الأولى تبدأ من 0 حتى 50 كيلو تم تخفيضها بسعر 38 قرشا والثانية تبدأ من 50 حتى 100 كيلو تم تخفيضها بسعر 48 قرشا وهي ما يطلق عليها شريحة محدودي الدخل، منوها بأنه عند زيادة الاستهلاك عن الـ 100 كيلو وات ساعة ( مثلا 101 كيلو يعني ذلك أن المواطن لا يستحق الدعم ولا يتم تطبيقه لأن يتم محاسبة الـ 100 كيلو التي تم استهلاكها بإجمالي 65 جنيها، حيث يقوم العداد تلقائيا بخصم مبلغ 43 جنيها بالسعر المخفض".

وتابع: "علشان كسرت الـ 100 فخرجت من الدعم فالمفروض ياخد منك 65 جنيه بس أنت كان واخد منك 43 بيشوف الفرق ويخصمه علشان يبقى أخد 65 جنيه فالفرق عبارة عن 65 - 43= 22".

وأشار إلى أن الخصم الثاني يكون عند استهلاك 651 كيلو وات ساعة فإن العداد يخصم تلقائيا فرق استهلاك بقيمة 139 جنيها، موضحا أن (الخصم الثالث والأخير) الذي يقوم به العداد تلقائيا وصول استهلاك المواطن عند 1001 ك.و.س وهو ما لم يتم تطبيق أي دعم له على الإطلاق فيتم تطبيق خصم تلقائي 270 جنيها، بالإضافة إلى ذلك يتم في نهاية كل شهر خصم مقابل خدمة العملاء وفقا لآخر شريحة للمشترك قبل الرجوع للشريحة الأولى.