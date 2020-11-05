عاجل.. بايدن يتخذ أول قرار له مع اقتراب فوزه بالرئاسة الأمريكية

الخميس 5 نوفمبر 2020

تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بالانضمام مجدداً إلى اتفاق باريس المناخي في اليوم الأول من ولايته.



والأربعاء، قال بايدن في تغريدة على تويتر: "اليوم، غادرت إدارة ترامب رسمياً اتفاق باريس المناخي. في غضون 77 يوماً بالضبط ستنضمّ إليه إدارة بايدن"، في إشارة إلى 20 يناير/كانون الثاني 2021 تاريخ بدء الولاية الرئاسية المقبلة.

تغريدة المرشح الديمقراطي تأتي وسط تشكيك من حملة ترامب في نزاهة الانتخابات الأمريكية ولجأت إلى القضاء لوقف عملية فرز الأصوات مثلما حدث في جورجيا وميشغيان.

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وأصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات فقط لحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب ترامب.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة 22:20، فقد حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا فقط لصالح ترامب.

وشهدت مدينة نيويورك، مسيرة احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.