شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: تطبيق حظر التدخين في الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوكالة أن المجلس تحدث خلال اجتماع أمس الأربعاء عن ضرورة توفير "بيئات معيشية أكثر ثقافة وصحية".
وأوضحت أن القانون الصادر في هذا الشأن ينص على أن التدخين محظور في المواصلات العامة وأماكن محددة مثل مراكز التثقيف السياسي والأيديولوجي والمؤسسات التعليمية الأخرى والمسارح ودور العرض السينمائي والمنشآت الطبية والصحية العامة.
وتردد أنه تمت الموافقة على القانون بالإجماع.
يشار إلى أنه سبق تصوير زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو يدخن في مناسبات عديدة.
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