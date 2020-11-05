الحكومة التركية تفرض غرامة على 5 من عمالقة التواصل الاجتماعى فى العالم

فرضت تركيا غرامات على 5 من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى فى العالم، لعدم تعيين ممثل محلى لها فى تركيا، وفقًا لما تتطلبه القوانين الجديدة التى أقرتها مؤخرًا حكومة أنقرة، ويعتبرها النشطاء محاولة لخنق المعارضة.

وقال مسؤول تركى، لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن بلاده قررت تغريم فيس بوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتطبيق تيك توك، 10 ملايين ليرة (1.2 مليون دولار).

وكشف المسؤول أن تركيا أخطرت الشركات الخمسة، وأنهم يواجهون عقوبات مستقبلية إذا فشلوا فى العمل وفقًا للوائح.

Advertisements

وأكد أن النسخة الروسية من فيس بوك «فكونتاكتي» الوحيدة التى عينت ممثلًا محليًا بحلول الموعد النهائى فى 2 نوفمبر الجاري. ولم تعلق وزارة النقل والبنية التحتية التركية، التى تشرف على لوائح الإنترنت.

وكانت السلطات فى تركيا قد اعتقلت مجموعات كبيرة من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، بتهم من بينها إهانة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وإيذاء البلاد من خلال انتقاد طريقة تعامل حكومته مع الاقتصاد.

وشنت السلطات ضربات مباشرة على المنصات الرئيسية على الشبكة العنكبوتية، مع حظر ويكيبيديا فى البلاد لمدة 3 سنوات، رغم قضاء محكمة عليا بأن التقييد ينتهك حرية التعبير، لكن السلطات أعاقت كذلك وصول المستخدمين إلى موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

Advertisements