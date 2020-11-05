كورونا يفسد فرحة الأمريكيين بانتخاب رئيسهم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.

وجرى رصد ما لا يقل عن 102591 إصابة جديدة، كما أبلغت المستشفيات في عدة ولايات عن ارتفاع في عدد المرضى، وفقا لـ"رويترز".



وأبلغت 9 ولايات عن زيادات قياسية في الحالات يوم الأربعاء وهي كولورادو وأيداهو وإنديانا ومين وميشيجان ومينيسوتا ورود آيلاند وواشنطن وويسكونسن.

وأثر الوباء على كل جانب من جوانب الحياة الأمريكية تقريبا، بما في ذلك العدد القياسي من الناخبين الذين أرسلوا بطاقات اقتراعهم بالبريد في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء، والتي لم يتم تحديد نتيجتها بعد.



وبالإضافة إلى ارتفاع الحالات، تجاوز عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى يوم الثلاثاء 50 ألفا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

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وتشهد حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفاعا لكن ليس بنفس معدل الحالات، كما يبلغ متوسط ​​عدد الوفيات اليومية في الولايات المتحدة 850 حالة وفاة، ارتفاعا من 700 في الشهر الماضي.

ويشعر خبراء الصحة العامة في أمريكا بالقلق في الوقت الذي يقترب فيه فصل الشتاء، حيث يقضي الناس مزيدا من الوقت بالمنزل، وقد تزداد سرعة تفشي الفيروس.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تزداد حالات الإصابة في 79 في المئة من المناطق في أنحاء الولايات المتحدة، كما ارتفع متوسط الإصابات اليومية بنسبة 20 في المئة خلال الأسبوع الماضي.

وزيادة الإصابات حادة على نحو خاص في ولاية ويسكونسن وباقي الولايات الشمالية.

ولطالما تعرضت إدارة ترامب للانتقاد الشديد بسبب طريقة مكافحتها للفيروس، الذي أصاب أكثر من ثمانية ملايين و600 ألف شخص في أنحاء البلاد, وأدى إلى وفاة أكثر من 230 ألفا.