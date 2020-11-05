عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سكرتيرة ولاية ميشغيان: دعوى ترامب لوقف الفرز تافهة

الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365

وصفت جوسلين بنسون سكرتيرة ولاية ميشيغان الأمريكية، الدعوى القضائية التي أقامتها حملة دونالد ترامب لوقف فرز الأصوات بأنها "تافهة".



وقالت بنسون إن كل الأصوات الصحيحة في ولاية ميشيغان تم فرزها بالفعل، بحسب رويترز.

وقبل ساعات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه بأصوات ولاية ميشيغان رغم تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 49.8 بالمائة من الأصوات مقابل 48.6 بالمائة لصالح الأول.

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وشككت حملة الرئيس الأمريكي في نزاهة الانتخابات الأمريكية ولجأت إلى القضاء لوقف عملية فرز الأصوات مثلما حدث في جورجيا وميشغيان.

وأصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات فقط لحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب ترامب.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة 22:20، فقد حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا فقط لصالح ترامب.

وشهدت مدينة نيويورك، مسيرة احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.