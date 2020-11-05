شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بجورجيا لوقف فرز الأصوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بجورجيا لوقف فرز الأصوات

الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365

رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية في ولاية جورجيا لوقف فرز أصوات الناخبين، بحسب "أسوشيتد برس".



وبحسب بيان لحملة ترامب فإنها أقامت دعوى قضائية في الولاي لإلزام كل مقاطعاتها بفصل كل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة.

وتشن الحملة هجوما قانونيا متعدد الجوانب في عدة ولايات حاسمة في أعقاب السباق المتقارب في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويشكك ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً ، إنه تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية، مطالباً بمناقشة هذه الأزمة.

وغرد ترامب، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: "طلب محامونا (الوصول الهادف) ولكن ما فائدة ذلك؟.. لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها.. هذا ما يجب مناقشته".

وأصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات فقط لحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب ترامب.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة 22:20، فقد حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا فقط لصالح ترامب.

وشهدت مدينة نيويورك، مسيرة احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام محلية.

Advertisements

وتقدم بايدن في ولايتين لحسم الرئاسة وهي ميشيغان وبنسلفانيا، ليقترب من الوصل إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي وبالتالي يضمن الفوز، ولكن ترامب يرغب في وقف جميع عمليات فرز الأصوات.

وبفوز بايدن بولاية ميشيغان تقدم بقوة على حساب منافسه الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليحصد 16 صوتا ويرفع رصيده بالمجمع الانتخابي إلى 264.

كما فاز بايدن بأغلبية أصوات ولاية ويسكونسن ليحصد 10 أصوات في المجمع الانتخابي.

من جانب آخر، ألمح ترامب إلى وجود شبهات تزوير في نتائج الانتخابات بعدد من ولايات الحسم.

وكتب في تغريدة: "مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية" مضيفاً "بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها".

والبطاقات التي يتحدث عنها الرئيس هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياما عدة في بعض الولايات.

وفاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، بـ 23 ولاية هي: مسيسبي، وأوهايو، وتكساس، وفلوريدا، وأيوا، وإنديانا، وكنتاكي، وأوكلاهوما، وفرجينيا الغربية، وتينسي، وأركنساو، وألاباما، وساوث كارولينا، وايومينج، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، وكنساس، وولاية يوتاه،إيداهو، وميسوري، ونبراسكا، ومونتانا، وأتاوا.

فيما فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 20 ولاية هي: ميشيغان، رود آيلاند، وهواي، ومين، وأريزونا، ومينيسوتا، وفيرمونت، وفيرجينيا، وميريلاند، ونيوجيرسي، وديلاوير، وماساتشوستس، وواشنطن، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، ونيوهامبشير، وأوريجون، وكاليفورنيا، ويسكونسن.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.