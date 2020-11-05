شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر للمصريين: انزلوا قولوا كلمتكم فى انتخابات البرلمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جموع الشعب المصرى بالمشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن المشاركة في عملية التصويت حق دستورى لكل المصريين لا يمكن التنازل عنه.

ووجه "مطر" رسالة إلى أبناء المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات المرحلة الثانية، قائلا: "أهلنا وأخواتنا وشبابنا في كل محافظات مصر اللي جه عليهم الدور للإدلاء بصوتهم في المرحلة التانية من انتخابات مجلس النواب، انزلوا وشاركوا وقولوا كلمتكم. ميعادنا يوم 7 و8 نوفمبر إن شاء الله عشان بلدنا وعشان مستقبلنا مسئوليتنا".

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وقد أعلنت 13 محافظة والتى تجرى بها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.

تجرى الانتخابات فى المرحلة الثانية خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.