اليوم.. هاني شاكر على النافورة والحلو بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل مهرجان الموسيقي العربية الـ 29 فعالياته، حيث تقام 4 حفلات جديدة، اليوم الخميس، في القاهرة والإسكندرية ودمنهور تبدأ جميعها في الثامنة مساء.

يشهد مسرح النافورة حفلا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي من فاصلين يحيي الثاني أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر ويسبقه فاصلًا لكل من عازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، والمطربة سوما.

وعلى مسرح الجمهورية تحيي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام حفلًا بمشاركة المطربين أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحي، نهي حافظ، أحمد سعيد.

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وتمتد أجواء المهرجان إلى أوبرا الإسكندرية، حيث يقدم الفنان محمد الحلو حفلا على مسرح سيد درويش بقيادة المايسترو هشام نبوي، ويسبقه فاصل غنائي لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل والمطربين صابرين النجيلي وحسام حسني.

وتحتضن أوبرا دمنهور حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار ويتضمن فاصلين يحيي الثاني المطرب أحمد سعد يسبقه فاصل لكل من مروة حمدي، مصطفى سعد، ياسر سعيد، أمير رفاعي، ولاء طلبة ومحمد الخولي وعازف العود وليد سلامة.

كما يختتم المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان جلساته في العاشرة صباحًا على المسرح الصغير حيث يناقش محور تجارب فنية في الموسيقى العربية بحضور كل من الدكتور زين نصار (مصر) مقررًا، الباحث نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور عزيز الورتاني (تونس)، الباحث إبراهيم قاسم هادي حمادي (العراق)، الباحث على خصاف زوير (العراق) ويعقبها إعلان توصيات الخاصة بالمؤتمر.