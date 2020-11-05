وزيرة خارجية ميشيجان تعلق على دعوة حملة ترامب ضد الولاية

علقت وزيرة الخارجية في ولاية ميشيجان الأمريكية جوسلين بينسون، على الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب ضد الولاية سعيا لوقف عملية فرز الأصوات.
و قالتجوسلين بنسون، الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب ضد الولاية "تافهة"، وقالت الوزيرة إن كل الأصوات الصحيحة التي أُدلى بها في الولاية تم فرزها بشكل آمن ودقيق، وفقا لرويترز.
و كانت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحاليدونالد ترامب، رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان.
قال مدير حملة ترامب، بيل ستيبيين، في بيان، إنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز، وهو ما تضمنه قوانين ولاية ميشيغان.
وذكر ستيبيين: "رفعنا اليوم دعوى قضائية
وتعتبر ميشيغان من الولايات المتأرجحة التي تلعب نتائج التصويت فيها دورا خاصا في الانتخابات الرئاسية.
وتشير النتائج المرحلية المتوفرة حتى الآن إلى تقدم منافس ترامب، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في هذه الولاية، التي تعطي 16 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي، بحصوله على 49.7% مقابل 48.8% للمرشح الجمهوري.
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