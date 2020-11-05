عمدة روما تؤكد إصابتها بكورونا

قالت عمدة العاصمة الإيطالية روما، فيرجينيا راجي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "فحصي الخاص بمرض COVID-19 أعطى نتائج إيجابية، أنا في حالة جيدة ولا توجد أي أعراض للمرض لدي".

وأضافت عمدة روما البالغة 42 عاما من عمرها: "سأواصل العمل من البيت، مع نفس التصميم الذي كان لدي دائما"، وفقا لروسيا اليوم.

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وتشهد إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات