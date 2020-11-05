قالت عمدة العاصمة الإيطالية روما، فيرجينيا راجي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "فحصي الخاص بمرض COVID-19 أعطى نتائج إيجابية، أنا في حالة جيدة ولا توجد أي أعراض للمرض لدي".
وأضافت عمدة روما البالغة 42 عاما من عمرها: "سأواصل العمل من البيت، مع نفس التصميم الذي كان لدي دائما"، وفقا لروسيا اليوم.
وتشهد إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة روما تؤكد إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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