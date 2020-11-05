مرشح جمهوري يفوز بمقعد في النواب الأمريكي بعد شهر على وفاته

فاز مرشّح جمهوري يدعى ديفيد أندال، بعضوية مجلس نواب ولاية داكوتا الشمالية في الانتخابات المحليّة التي جرت الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية على الرّغم من أنّه توفي قبل شهر من جراء إصابته بفيروس كورونا.
و قالت أسرة أندال، في منشور على صفحته الانتخابية على موقع فيسبوك إنّ رجل الأعمال توفي في 5 أكتوبر عن 55 عاماً "بعد معركة قصيرة مع كوفيد-19"، وفقالشبكة سكاى نيوز الإخبارية.
وأضافت "كان عاملاً في الخدمة العامة لسنوات وكان متشوقاً للخدمة في المجلس التشريعي للولاية".
وعلى ما يبدو فإنّ سائق السباقات المحترف السابق تمكّن من تحقيق حلمه بعد وفاته بفوزه بالسباق الأخير في حياته.
وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز أكثر من ثلث الأصوات أنّ أندال فاز في الدائرة الانتخابية الثامنة
واستباقاً لهذه النتيجة أعلن المدّعي العام لهذه الولاية الريفية الشمالية أنّ الوضع سيكون أشبه باستقالة العضو المنتخب أو تقاعده، مشيراً إلى أنّه يعود للحزب الجمهوري في الولاية أن يعيّن بديلاً عن الفائز الراحل.
وهذه ليست أول حالة من نوعها في انتخابات محلية في الولايات المتحدة، إذ إنّ انتخابات التجديد النصفي في ولاية نيفادا شهدت في العام 2018 فوز المرشّح الجمهوري دينيس هوف بعضوية مجلس نواب الولاية بعد أسابيع قليلة من وفاته.
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