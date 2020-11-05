تويتر يرفق تحذيرات بتغريدات ترامب بشأن تزوير الإنتخابات للمرة السادسة

أرفق موقع تويتر، التحذيرات بكل من تغريدات الرئيس ترامب، وأيضًا بالبقية التي نشرها حلفاؤه، بما في ذلك ، من بين أمور أخرى، حساب حملته الرسمي، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني ، ونجل الرئيس إريك ترامب. وكان الثلاثة قد أعلنوا ، مثل الرئيس ، فوز ترامب في ولاية بنسلفانيا ، وهو سباق لم تعلن أي منظمة إخبارية كبرى أنه قد تقرر.

و أبلغ تويتر، للمرة السادسة في أقل من 24 ساعة، عن تغريدات لانتهاكها قواعدها لأنها تضمنت مزاعم غير

مدعومة بتزوير انتخابات على نطاق واسع وإعلانات انتصار مبكرة في ولايات رئيسية ساحات القتال.

وفي وقت سابق، حذر موقع تويتر مستخدميه من 3 تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية اعتبارها تتضمن معلومات "مضللة"، وذلك خلال الـ12 ساعة الماضية، كان آخرها حتى الآن التغريدة التي هاجم فيها ترامب الديمقراطيين متحدثًا عن إخفاء 500 ألف صوت لصالحه في ولاية بنسلفانيا.

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وقال ترامب عبر تويتر مهاجمًا الديمقراطيين: "إنهم يعملون بجد لتعويض تفوقنا بفارق 500000 صوت فى ولاية بنسلفانيا وجعل هذا التفوق يختفى، فى أسرع وقت ممكن، وبالمثل فى ميشيجان وغيرها"، وسرعان ما أخفى تويتر التغريدة إلا أنه أتاح للمستخدمين رؤيتها عند الضغط عليها.

و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.