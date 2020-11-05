شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يشكك في نزاهة الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن تشكيكه في نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب عبر "تويتر": "طلب محامونا "الوصول الهادف" لمراكز الفرز، ولكن ما فائدة ذلك الآن؟ لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية نفسها. هذا ما يجب مناقشته!"