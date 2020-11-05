القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بايدن يتعهّد الانضمام مجدّداً لاتّفاق باريس المناخي في اليوم الأوّل من ولايته بايدن يتعهّد الانضمام مجدّداً لاتّفاق باريس المناخي في اليوم الأوّل من ولايته

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