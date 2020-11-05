ماكرون يرجئ زيارة لفيينا ويكتفي بـ"مؤتمر عبر الفيديو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة إلى فيينا، لعقد اجتماع مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز بشأن مكافحة الإرهاب.

وكان متوقعا وصول ماكرون، الإثنين، إلى فيينا بعد الاعتداء الذي شهدته عاصمة النمسا، سيستعيض عن هذه الزيارة بمؤتمر يعقده عبر الفيديو.

وأرجعت الرئاسة الفرنسية قرار إرجاء هذه الزيارة يعود إلى مسائل تتعلق بإدارة الأزمة الصحية في البلاد.



من جهته، أكد المتحدّث باسم المستشار النمساوي تأجيل هذه الزيارة، قائلاً: "بدلاً من هذه الزيارة، سيُعقد مؤتمر عبر الفيديو بداية الأسبوع المقبل بشأن مكافحة الإرهاب والإسلام السياسي".

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يذكر أنه كان مقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعاً الإثنين للبحث في مواضيع المسلحين وحماية حدود أوروبا الخارجيّة، فضلاً عن موضوع تركيا.

ويكثف ماكرون والمستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل يكثفان باتّجاه ردّ أوروبّي مشترك ضدّ الإرهاب.

وتوّجه الرئيس الفرنسي الثلاثاء إلى السفارة النمساوية غداة الاعتداء الذي وقع مساء الإثنين في فيينا وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.