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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيلوسي: الشعب الأمريكي حدد اختياره وبصدد إرسال بايدن للبيت الأبيض

الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بات على مقربة من الفوز بالرئاسة.



وذكرت بيلوسي في رسالة: "لقد حدد الأمريكيون اختيارهم بوضوح عبر صناديق الاقتراع، وهم يرسلون جو بايدن وكامالا هاريس إلى البيت الأبيض".

وأضافت: "سيكون انتخاب جو بايدن تاريخيا، مدفوعا برقم قياسي من أصواب الأمريكيين، يصل إلى 70 مليونا، وهو أكبر عدد من الأصوات تحصل عليها بطاقة رئاسية في التاريخ الأمريكي".

ووصفت بيلوسي الانتخابات بأنها "عصيبة"، في إشارة واضحة إلى خسارة الديمقراطيين مقاعد في مجلس النواب.

في المقابل، شنت حملة الرئيس دونالد ترامب هجوما قانونيا متعدد الجوانب في عدة ولايات حاسمة في أعقاب السباق المتقارب في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويشكك ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية، مطالباً بمناقشة هذه الأزمة.

وأصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات فقط لحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب ترامب.

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وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة 22:20، فقد حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا فقط لصالح ترامب.

وشهدت مدينة نيويورك، مسيرة احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتقدم بايدن في ولايتين لحسم الرئاسة وهي ميشيغان وبنسلفانيا، ليقترب من الوصل إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي وبالتالي يضمن الفوز، ولكن ترامب يرغب في وقف جميع عمليات فرز الأصوات.

وبفوز بايدن بولاية ميشيغان تقدم بقوة على حساب منافسه الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليحصد 16 صوتا ويرفع رصيده بالمجمع الانتخابي إلى 264.

كما فاز بايدن بأغلبية أصوات ولاية ويسكونسن ليحصد 10 أصوات في المجمع الانتخابي.

وفاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، بـ 23 ولاية هي: مسيسبي، وأوهايو، وتكساس، وفلوريدا، وأيوا، وإنديانا، وكنتاكي، وأوكلاهوما، وفرجينيا الغربية، وتينسي، وأركنساو، وألاباما، وساوث كارولينا، وايومينج، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، وكنساس، وولاية يوتاه،إيداهو، وميسوري، ونبراسكا، ومونتانا، وأتاوا.

فيما فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 20 ولاية هي: ميشيغان، رود آيلاند، وهواي، ومين، وأريزونا، ومينيسوتا، وفيرمونت، وفيرجينيا، وميريلاند، ونيوجيرسي، وديلاوير، وماساتشوستس، وواشنطن، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، ونيوهامبشير، وأوريجون، وكاليفورنيا، ويسكونسن.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.