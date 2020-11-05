شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الخدمة المدنية.. حافز تميز للموظف الحاصل على مؤهل أعلى وعلاوة خاصة للدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، من بينها حافز التميز العلمى الذي يمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به.

وفى هذا الصدد تنص المادة (39)من قانون الخدمة المدنية، على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :

25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى، 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل، 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير، 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.