احتجاجات متفرقة ضد ترامب في عدة مدن أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

اندلعت احتجاجات متفرقة عدة مدن أمريكية عقب إغلاق مراكز الاقتراع.

وأفادت سكاي نيوز، أن الاحتجاجات سلمية، حتى الآن، في العاصمة واشنطن، سياتل ونيويورك.

وتجمع أكثر من ألف شخص احتجوا على الرئيس دونالد ترامب في ساحة (حياة السودة مهمة) ليل الثلاثاء، على بعد مبنى واحد فقط من البيت الأبيض، بينما سار مئات آخرون وسط المدينة، وأحيانًا عرقلوا حركة المرور وأطلقوا الألعاب النارية.

وشارك المئات في مظاهرات مناهضة لترامب في بورتلاند وأوريغون وسياتل، واعتقلت الشرطة العديد منهم.

ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة، بما في ذلك واحدة كتب عليها "ترامب يكذب طوال الوقت".

وقال رئيس بلدية بورتلاند تيد ويلر على تويتر إنه "لن يكون هناك تسامح مع أي عنف أو ترهيب أو تدمير إجرامي"، وأن الناس يجب أن يكونوا "آمنين أثناء استخدام أصواتهم للدفاع عن وجهة نظرهم".

وحصل بايدن على 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على 214 فقط حتى الآن.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في نبأ لها صباح اليوم الخميس، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، فاز في ولاية ميشيجان بعد انتهاء فرز الأصوات، وحصد ١٦ صوتًا بالمجمع الانتخابي، ما يقربه أكثر من الوصول إلى البيت الأبيض.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ال59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.