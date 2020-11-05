محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال المرشح الديمقرطية للرئاسة الأمريكية "يجب أن نتحلى بالثقة في الفرز.. سنفوز بهذه الانتخابات، وفق العربية.

وحصل بايدن على 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على 214 فقط حتى الآن.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في نبأ لها صباح اليوم الخميس، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، فاز في ولاية ميشيجان بعد انتهاء فرز الأصوات، وحصد ١٦ صوتًا بالمجمع الانتخابي، ما يقربه أكثر من الوصول إلى البيت الأبيض.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ال59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يؤكد: سنفوز بهذه الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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